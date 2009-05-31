Клаудио Ривальта
№16
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
30 июня 1978 (42) года
Рост
174
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
Рома
3 : 2
Торино
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
3
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
Фиорентина
1 : 0
Торино
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
1
Торино
0
был в запасе
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 21:30
Милан
5 : 1
Торино
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 21:30
минуты: 1' - 41'
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
5
Торино
1
минуты: 1' - 41' / Италия. Серия А, 32 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
Торино
2 : 1
Катания
80'
80'
80'
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
2
Катания
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 16:00
Палермо
1 : 0
Торино
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Палермо
1
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
22.03.2009 22 марта 2009 вс 17:00
Торино
1 : 3
Сампдория
22.03.2009 22 марта 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
1
Сампдория
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
Аталанта
2 : 0
Торино
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
2
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
Интер
1 : 1
Торино
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
минуты: 1' - 37'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
1
Торино
1
минуты: 1' - 37' / Италия. Серия А, 22 тур
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
Торино
0 : 0
Реджо-ди-Калабрия
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Торино
0
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 17:00
Сиена
1 : 0
Аталанта
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сиена
1
Аталанта
0
был в запасе
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 17:00
Аталанта
3 : 1
Интер
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 17:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Аталанта
3
Интер
1
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 17:00
Палермо
3 : 2
Аталанта
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
3
Аталанта
2
был в запасе
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
Дженоа
1 : 1
Аталанта
70'
70'
70'
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
1
Аталанта
1
был в запасе
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
Аталанта
3 : 0
Удинезе
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
3
Удинезе
0
был в запасе
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 17:00
Аталанта
2 : 0
Лацио
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
2
Лацио
0
был в запасе
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
3 : 1
Аталанта
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Реджо-ди-Калабрия
3
Аталанта
1
был в запасе