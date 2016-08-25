Рафаэль ван дер Ваарт
№8
Полузащитник
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Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
11 февр. 1983 (38) лет
Рост
176
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.08.2016 25 авг. 2016 чт 21:00
Османлыспор
2 : 0
Мидтьюлланд
25.08.2016 25 авг. 2016 чт 21:00
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Османлыспор
2
Мидтьюлланд
0
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд