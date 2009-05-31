Мариано Павон
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
27 мая 1982 (38) лет
Рост
177
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 20:00
Бетис
1 : 1
Вальядолид
31.05.2009 31 мая 2009 вс 20:00
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
1
Вальядолид
1
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Малага
1 : 1
Бетис
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Малага
1
Бетис
1
был в запасе
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
Бетис
2 : 0
Альмерия
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Бетис
2
Альмерия
0
был в запасе
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
Бетис
0 : 0
Осасуна
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
0
Осасуна
0
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
Мальорка
3 : 3
Бетис
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
3
Бетис
3
был в запасе
01.03.2009 01 марта 2009 вс 23:00
Бетис
2 : 2
Вильярреал
01.03.2009 01 марта 2009 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
2
Вильярреал
2
был в запасе
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 22:00
Реал
6 : 1
Бетис
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал
6
Бетис
1
был в запасе
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 23:55
Севилья
1 : 2
Бетис
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 23:55
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1
Бетис
2
был в запасе
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
Вальядолид
1 : 3
Бетис
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
1
Бетис
3
был в запасе
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
Бетис
1 : 2
Малага
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
1
Малага
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 19:00
Альмерия
1 : 0
Бетис
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 19:00
минуты: 54' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Альмерия
1
Бетис
0
минуты: 54' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 21:00
Бетис
1 : 1
Эспаньол
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1
Эспаньол
1
был в запасе