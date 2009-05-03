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Евро-2020
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Олимпиада
Давид Одонкор
№37
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
21 февр. 1984 (37) лет
Рост
172
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
03.05.2009
03 мая 2009
вс
22:00
Бетис
0 : 2
Атлетико
03.05.2009
03 мая 2009
вс
22:00
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
0
Атлетико
2
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Эспаньол
2 : 0
Бетис
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
2
Бетис
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
21:00
Бетис
1 : 2
Валенсия
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
1
Валенсия
2
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
22:00
Бетис
2 : 0
Спортинг
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
2
Спортинг
0
был в запасе
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
Расинг
2 : 3
Бетис
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 58'
Испания. Примера, 30 тур
Расинг
2
Бетис
3
минуты: 1' - 58' / Испания. Примера, 30 тур
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
21:00
Бетис
3 : 3
Нумансия
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
3
Нумансия
3
был в запасе
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
Депортиво
1 : 1
Бетис
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
1
Бетис
1
был в запасе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Бетис
0 : 0
Осасуна
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
минуты: 69' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
0
Осасуна
0
минуты: 69' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
Мальорка
3 : 3
Бетис
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
3
Бетис
3
был в запасе
01.03.2009
01 марта 2009
вс
23:00
Бетис
2 : 2
Вильярреал
90'
90'
90'
01.03.2009
01 марта 2009
вс
23:00
минуты: 76' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
2
Вильярреал
2
минуты: 76' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
23:55
Севилья
1 : 2
Бетис
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
23:55
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1
Бетис
2
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 22 тур