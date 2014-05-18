Абелья Дамиа
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
15 апр. 1982 (38) лет
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2014 18 мая 2014 вс 19:00
Осасуна
2 : 1
Бетис
18.05.2014 18 мая 2014 вс 19:00
минуты: 71' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
2
Бетис
1
минуты: 71' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
11.05.2014 11 мая 2014 вс 20:00
Эспаньол
1 : 1
Осасуна
11.05.2014 11 мая 2014 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
03.05.2014 03 мая 2014 сб 21:00
Осасуна
0 : 2
Сельта
03.05.2014 03 мая 2014 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
0
Сельта
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 21:00
Реал
4 : 0
Осасуна
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Реал
4
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 17:00
Осасуна
1 : 1
Валенсия
45'
45'
45'
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Осасуна
1
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
11.04.2014 11 апр. 2014 пт 22:00
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
11.04.2014 11 апр. 2014 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 22:00
Альмерия
1 : 2
Осасуна
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 22:00
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 32 тур
Альмерия
1
Осасуна
2
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 32 тур
30.03.2014 30 марта 2014 вс 18:00
Осасуна
1 : 1
Реал Сосьедад
30.03.2014 30 марта 2014 вс 18:00
минуты: 1' - 86'
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 86' / Испания. Примера, 31 тур
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:00
Райо Вальекано
1 : 0
Осасуна
88'
88'
88'
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Райо Вальекано
1
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
23.03.2014 23 марта 2014 вс 14:00
Осасуна
1 : 2
Севилья
23.03.2014 23 марта 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 59'
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
1
Севилья
2
минуты: 1' - 59' / Испания. Примера, 29 тур
10.03.2014 10 марта 2014 пн 22:00
Осасуна
0 : 2
Малага
10.03.2014 10 марта 2014 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
0
Малага
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
01.03.2014 01 марта 2014 сб 20:00
Леванте
2 : 0
Осасуна
58'
58'
58'
01.03.2014 01 марта 2014 сб 20:00
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
2
Осасуна
0
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 26 тур
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 22:59
Осасуна
3 : 0
Атлетико
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
3
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
14.02.2014 14 февр. 2014 пт 22:59
Эльче
0 : 0
Осасуна
54'
54'
54'
14.02.2014 14 февр. 2014 пт 22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
0
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 14:00
Осасуна
2 : 0
Хетафе
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
04.02.2014 04 февр. 2014 вт -:-
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
04.02.2014 04 февр. 2014 вт -:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
3
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 19:00
Бетис
1 : 2
Осасуна
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
1
Осасуна
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 22:59
Сельта
1 : 1
Осасуна
58'
58'
58'
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
Осасуна
2 : 2
Реал
35'
35'
35'
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
2
Реал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 21:00
Валенсия
3 : 0
Осасуна
12'
12'
12'
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
3
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур