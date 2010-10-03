Хуанито (Хуан Гутьеррес Морено)
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
23 июля 1976 (44) года
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 18:00
Севилья
3 : 1
Атлетико
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
3
Атлетико
1
был в запасе
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 22:55
Валенсия
1 : 1
Атлетико
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 22:55
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
1
Атлетико
1
был в запасе