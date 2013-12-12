Мелли (Хуан Альберто Андреу Альварадо)
№6
Защитник
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Команда
Шериф
Гражданство
Испания
Дата рождения
6 июня 1984 (36) лет
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 23:05
Шериф
2 : 0
Тромсе
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Шериф
2
Тромсе
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 20:00
Тромсе
1 : 1
Шериф
73'
73'
73'
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Тромсе
1
Шериф
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
Шериф
0 : 0
Анжи
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Шериф
0
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур