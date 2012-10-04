Оскар Серрано
№11
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 сент. 1981 (39) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 20:00
Ганновер-96
2 : 1
Леванте
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Ганновер-96
2
Леванте
1
был в запасе