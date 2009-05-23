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Евро-2020
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Олимпиада
Оливер Шредер
№18
Полузащитник
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Команда
Эрцгебирге
Гражданство
Германия
Дата рождения
11 июня 1980 (40) лет
Рост
184
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
23.05.2009
23 мая 2009
сб
16:30
Кельн
1 : 1
Бохум
23.05.2009
23 мая 2009
сб
16:30
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
1
Бохум
1
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
Бохум
2 : 0
Айнтрахт
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бохум
2
Айнтрахт
0
был в запасе
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
17:30
Бохум
3 : 2
Энерги
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Бохум
3
Энерги
2
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 22 тур
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
Арминия
1 : 1
Бохум
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Арминия
1
Бохум
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
17:30
Бохум
2 : 1
Шальке-04
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Бохум
2
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
Бохум
1 : 2
Кельн
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бохум
1
Кельн
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
17:30
Айнтрахт
4 : 0
Бохум
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
4
Бохум
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
19:00
Бохум
1 : 1
Гамбург
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Бохум
1
Гамбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
Бохум
2 : 3
Герта
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бохум
2
Герта
3
был в запасе