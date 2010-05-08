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Томаш Здебель
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
25 мая 1973 (47) лет
Рост
178
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
08.05.2010
08 мая 2010
сб
16:30
Боруссия
1 : 1
Байер
08.05.2010
08 мая 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия
1
Байер
1
был в запасе
01.05.2010
01 мая 2010
сб
16:30
Байер
1 : 1
Герта
01.05.2010
01 мая 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Байер
1
Герта
1
был в запасе
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
16:30
Байер
3 : 0
Ганновер-96
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
16:30
минуты: 89' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Байер
3
Ганновер-96
0
минуты: 89' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
16:30
Штутгарт
2 : 1
Байер
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт
2
Байер
1
был в запасе
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
19:30
Байер
1 : 1
Бавария
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Байер
1
Бавария
1
был в запасе
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:30
Айнтрахт
3 : 2
Байер
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
3
Байер
2
был в запасе
27.03.2010
27 марта 2010
сб
20:30
Байер
0 : 2
Шальке-04
27.03.2010
27 марта 2010
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Байер
0
Шальке-04
2
был в запасе
14.03.2010
14 марта 2010
вс
19:30
Байер
4 : 2
Гамбург
14.03.2010
14 марта 2010
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Байер
4
Гамбург
2
был в запасе
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
20:30
Байер
0 : 0
Кельн
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Байер
0
Кельн
0
был в запасе
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
19:30
Вердер
2 : 2
Байер
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
2
Байер
2
был в запасе
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
17:30
Бохум
1 : 1
Байер
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бохум
1
Байер
1
был в запасе
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
Байер
3 : 2
Боруссия
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
3
Боруссия
2
был в запасе
11.12.2009
11 дек. 2009
пт
22:30
Герта
2 : 2
Байер
11.12.2009
11 дек. 2009
пт
22:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Герта
2
Байер
2
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
17:30
Ганновер-96
0 : 0
Байер
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Ганновер-96
0
Байер
0
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:30
Байер
4 : 0
Штутгарт
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Байер
4
Штутгарт
0
был в запасе
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
17:30
Бавария
1 : 1
Байер
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Бавария
1
Байер
1
был в запасе
06.11.2009
06 нояб. 2009
пт
22:30
Байер
4 : 0
Айнтрахт
06.11.2009
06 нояб. 2009
пт
22:30
минуты: 87' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
4
Айнтрахт
0
минуты: 87' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
20:30
Шальке-04
2 : 2
Байер
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Шальке-04
2
Байер
2
был в запасе
23.10.2009
23 окт. 2009
пт
21:30
Байер
1 : 1
Боруссия
23.10.2009
23 окт. 2009
пт
21:30
минуты: 83' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
1
Боруссия
1
минуты: 83' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
19:30
Гамбург
0 : 0
Байер
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
0
Байер
0
был в запасе
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