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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Матиас Конча
№2
Защитник
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Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
31 марта 1980 (41) год
Рост
180
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
09.12.2014
09 дек. 2014
вт
22:45
Олимпиакос
4 : 2
Мальме
09.12.2014
09 дек. 2014
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
4
Мальме
2
был в запасе
26.11.2014
26 нояб. 2014
ср
22:45
Мальме
0 : 2
Ювентус
26.11.2014
26 нояб. 2014
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Мальме
0
Ювентус
2
был в запасе
04.11.2014
04 нояб. 2014
вт
22:45
Мальме
0 : 2
Атлетико
04.11.2014
04 нояб. 2014
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Мальме
0
Атлетико
2
был в запасе