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Олимпиада
Рубен Кастро
№7
Нападающий
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Команда
Лас-Пальмас
Гражданство
Испания
Дата рождения
27 июня 1981 (39) лет
Рост
168
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
19.05.2018
19 мая 2018
сб
17:15
Леганес
3 : 2
Бетис
19.05.2018
19 мая 2018
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Леганес
3
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
Бетис
2 : 2
Севилья
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
2
Севилья
2
был в запасе
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
22:00
Бетис
2 : 1
Малага
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
2
Малага
1
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
21:45
Атлетико
0 : 0
Бетис
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Атлетико
0
Бетис
0
был в запасе
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
22:30
Бетис
1 : 0
Лас-Пальмас
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1
Лас-Пальмас
0
был в запасе
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
19:30
Бетис
2 : 0
Эйбар
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
2
Эйбар
0
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
22:45
Бетис
3 : 0
Эспаньол
17.03.2018
17 марта 2018
сб
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
3
Эспаньол
0
был в запасе
04.03.2018
04 марта 2018
вс
22:45
Валенсия
2 : 0
Бетис
04.03.2018
04 марта 2018
вс
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
2
Бетис
0
был в запасе
01.03.2018
01 марта 2018
чт
21:30
Бетис
0 : 0
Реал Сосьедад
01.03.2018
01 марта 2018
чт
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
0
Реал Сосьедад
0
был в запасе
26.02.2018
26 февр. 2018
пн
23:00
Леванте
0 : 2
Бетис
26.02.2018
26 февр. 2018
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
0
Бетис
2
был в запасе
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
18:15
Бетис
2 : 1
Вильярреал
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
2
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
29.01.2018
29 янв. 2018
пн
23:00
Сельта
3 : 2
Бетис
29.01.2018
29 янв. 2018
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
3
Бетис
2
был в запасе
15.01.2018
15 янв. 2018
пн
23:00
Бетис
3 : 2
Леганес
83'
83'
83'
15.01.2018
15 янв. 2018
пн
23:00
83'
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
3
Леганес
2
был в запасе
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
22:45
Севилья
3 : 5
Бетис
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
3
Бетис
5
был в запасе