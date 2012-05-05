Тим Боровски
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
2 мая 1980 (40) лет
Рост
194
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.05.2012 05 мая 2012 сб 16:30
Вердер
2 : 3
Шальке-04
05.05.2012 05 мая 2012 сб 16:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вердер
2
Шальке-04
3
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 34 тур