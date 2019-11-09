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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Налдо (Роналду Родригес)
№27
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
10 сент. 1982 (38) лет
Рост
198
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
Монако
1 : 0
Дижон
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
1
Дижон
0
был в запасе
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
18:00
Страсбур
2 : 2
Монако
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
2
Монако
2
был в запасе