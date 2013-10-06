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Евро-2020
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Кристиан Фернандес
№18
Защитник
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Команда
Реал
Гражданство
Испания
Дата рождения
15 окт. 1985 (35) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
18:00
Севилья
2 : 1
Альмерия
52'
52'
52'
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
2
Альмерия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
19:00
Альмерия
2 : 2
Леванте
53'
54'
53'
54'
53'
54'
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Альмерия
2
Леванте
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
Атлетико
4 : 2
Альмерия
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
4
Альмерия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
-:-
Альмерия
2 : 2
Эльче
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Альмерия
2
Эльче
2
был в запасе
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
21:00
Хетафе
2 : 2
Альмерия
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
2
Альмерия
2
был в запасе
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
22:59
Альмерия
2 : 3
Вильярреал
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Альмерия
2
Вильярреал
3
был в запасе