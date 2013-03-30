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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Кристиан Фандер
№33
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
24 окт. 1980 (40) лет
Рост
195
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:30
Майнц
1 : 1
Вердер
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Майнц
1
Вердер
1
был в запасе
09.03.2013
09 марта 2013
сб
20:30
Боруссия
1 : 1
Вердер
09.03.2013
09 марта 2013
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия
1
Вердер
1
был в запасе