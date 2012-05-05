Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кевин Конрад
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
10 авг. 1990 (30) лет
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2011/2012
2009/2010
05.05.2012
05 мая 2012
сб
16:30
Герта
3 : 1
Хоффенхайм
05.05.2012
05 мая 2012
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Герта
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
16:30
Хоффенхайм
2 : 3
Нюрнберг
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Хоффенхайм
2
Нюрнберг
3
был в запасе
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 1
Байер
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хоффенхайм
0
Байер
1
был в запасе
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
18:30
Фрайбург
0 : 0
Хоффенхайм
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
0
Хоффенхайм
0
был в запасе
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:00
Хоффенхайм
4 : 0
Гамбург
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
4
Гамбург
0
был в запасе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
18:30
Хоффенхайм
1 : 1
Шальке-04
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
1
Шальке-04
1
был в запасе
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
17:30
Вердер
1 : 1
Хоффенхайм
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Хоффенхайм
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия
3
Хоффенхайм
1
был в запасе