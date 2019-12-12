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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Даниэль Швааб
№5
Защитник
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Команда
ПСВ
Гражданство
Германия
Дата рождения
23 авг. 1988 (32) года
Рост
186
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2012/2013
2010/2011
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
ПСВ
1 : 1
Русенборг
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПСВ
1
Русенборг
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Спортинг
4 : 0
ПСВ
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Спортинг
4
ПСВ
0
был в запасе
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
ЛАСК
4 : 1
ПСВ
5'
37'
5'
37'
5'
37'
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
5'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ЛАСК
4
ПСВ
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
ПСВ
0 : 0
ЛАСК
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПСВ
0
ЛАСК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
Русенборг
1 : 4
ПСВ
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
1
ПСВ
4
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
ПСВ
3 : 2
Спортинг
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ПСВ
3
Спортинг
2
был в запасе