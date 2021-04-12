Филипп Пентке
№12
Вратарь
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Команда
Хоффенхайм
Гражданство
Германия
Дата рождения
1 мая 1985 (35) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:30
Хоффенхайм
-:-
Байер
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
-
Байер
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Аугсбург
2 : 1
Хоффенхайм
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Аугсбург
2
Хоффенхайм
1
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 15:30
Хоффенхайм
1 : 2
Майнц
21.03.2021 21 марта 2021 вс 15:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Хоффенхайм
1
Майнц
2
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 20:00
Штутгарт
2 : 0
Хоффенхайм
14.03.2021 14 марта 2021 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Штутгарт
2
Хоффенхайм
0
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:30
Унион
1 : 1
Хоффенхайм
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Унион
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 20:00
Хоффенхайм
4 : 0
Вердер
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
4
Вердер
0
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:30
Боруссия
2 : 2
Хоффенхайм
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия
2
Хоффенхайм
2
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:30
Хоффенхайм
1 : 3
Айнтрахт
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
3
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
Бавария
4 : 1
Хоффенхайм
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
4
Хоффенхайм
1
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:00
Хоффенхайм
3 : 0
Кельн
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
3
Кельн
0
был в запасе
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 22:30
Герта
0 : 3
Хоффенхайм
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Герта
0
Хоффенхайм
3
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
Хоффенхайм
0 : 0
Арминия
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хоффенхайм
0
Арминия
0
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
Шальке-04
4 : 0
Хоффенхайм
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
4
Хоффенхайм
0
был в запасе
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 17:30
Хоффенхайм
1 : 3
Фрайбург
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Хоффенхайм
1
Фрайбург
3
был в запасе
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
Боруссия
1 : 2
Хоффенхайм
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:30
Хоффенхайм
0 : 1
РБ Лейпциг
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
0
РБ Лейпциг
1
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 20:00
Байер
4 : 1
Хоффенхайм
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Байер
4
Хоффенхайм
1
был в запасе
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 22:30
Хоффенхайм
3 : 1
Аугсбург
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хоффенхайм
3
Аугсбург
1
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 20:00
Майнц
1 : 1
Хоффенхайм
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:30
Хоффенхайм
3 : 3
Штутгарт
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
3
Штутгарт
3
был в запасе