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Олимпиада
Никита Андреев
№21
Нападающий
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Команда
Левадия
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 сент. 1988 (32) года
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
18:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Тамбов
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Тамбов
0
был в запасе
12.11.2016
12 нояб. 2016
сб
17:00
Тамбов
2 : 1
Мордовия
12.11.2016
12 нояб. 2016
сб
17:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тамбов
2
Мордовия
1
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
13:00
Тамбов
0 : 1
Химки
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
13:00
минуты: 34' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тамбов
0
Химки
1
минуты: 34' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур