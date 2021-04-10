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Олимпиада
Сергей Песьяков
№30
Вратарь
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 дек. 1988 (32) года
Рост
198
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
Ростов
-:-
Рубин
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
-
Рубин
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:00
Ростов
2 : 3
Спартак
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
2
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2021
17 марта 2021
ср
18:00
Ротор
0 : 4
Ростов
17.03.2021
17 марта 2021
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ротор
0
Ростов
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
12.03.2021
12 марта 2021
пт
19:00
Химки
1 : 0
Ростов
12.03.2021
12 марта 2021
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Химки
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
19:00
Ростов
0 : 0
Сочи
06.03.2021
06 марта 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:30
Зенит
2 : 2
Ростов
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
2
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
Ростов
1 : 3
ЦСКА
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
1
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
Ахмат
0 : 1
Ростов
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:00
Ростов
0 : 1
Уфа
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
0
Уфа
1
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:00
Рубин
0 : 2
Ростов
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
0
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
16:30
ЦСКА
2 : 0
Ростов
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:30
Спартак
0 : 1
Ростов
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
16:30
Ростов
0 : 2
Химки
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
0
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
Ростов
3 : 0
Ахмат
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:30
Сочи
4 : 2
Ростов
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Сочи
4
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Арсенал
2 : 3
Ростов
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
2
Ростов
3
был в запасе
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
20:30
Ростов
0 : 0
Локомотив
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
20:00
Краснодар
1 : 1
Ростов
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:30
Ростов
1 : 0
Урал
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
16:30
Уфа
0 : 1
Ростов
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Уфа
0
Ростов
1
был в запасе
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