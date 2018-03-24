Андрей Кузнецов
№91
Защитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 янв. 1988 (33) года
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.03.2018 24 марта 2018 сб 15:00
Химки
1 : 0
Тюмень
24'
24'
24'
24.03.2018 24 марта 2018 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Химки
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 13:00
Сибирь
1 : 0
Ротор
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сибирь
1
Ротор
0
был в запасе
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 14:00
Ротор
1 : 2
Тюмень
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Ротор
1
Тюмень
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 14:00
Ротор
0 : 0
Сочи
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Ротор
0
Сочи
0
был в запасе
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 11:00
Луч
1 : 1
Ротор
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 11:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Луч
1
Ротор
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 14:00
Ротор
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 14:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
2
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:00
Авангард
0 : 0
Ротор
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Авангард
0
Ротор
0
был в запасе
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 16:00
Ротор
4 : 1
Зенит-2
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Ротор
4
Зенит-2
1
был в запасе
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 17:00
Тамбов
2 : 1
Ротор
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тамбов
2
Ротор
1
был в запасе
30.07.2017 30 июля 2017 вс 15:00
Тюмень
1 : 1
Ротор
30.07.2017 30 июля 2017 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тюмень
1
Ротор
1
был в запасе
15.07.2017 15 июля 2017 сб 17:30
Ротор
1 : 2
Волгарь
15.07.2017 15 июля 2017 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1
Волгарь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
08.07.2017 08 июля 2017 сб 16:00
Химки
3 : 0
Ротор
08.07.2017 08 июля 2017 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Химки
3
Ротор
0
был в запасе