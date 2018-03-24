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Олимпиада
Андрей Кузнецов
№91
Защитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 янв. 1988 (33) года
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2012/2013
24.03.2018
24 марта 2018
сб
15:00
Химки
1 : 0
Тюмень
24'
24'
24'
24.03.2018
24 марта 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Химки
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
Сибирь
1 : 0
Ротор
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сибирь
1
Ротор
0
был в запасе
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
Ротор
1 : 2
Тюмень
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Ротор
1
Тюмень
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
14:00
Ротор
0 : 0
Сочи
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Ротор
0
Сочи
0
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 1
Ротор
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Луч
1
Ротор
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
Ротор
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
2
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:00
Авангард
0 : 0
Ротор
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Авангард
0
Ротор
0
был в запасе
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
16:00
Ротор
4 : 1
Зенит-2
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Ротор
4
Зенит-2
1
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
Тамбов
2 : 1
Ротор
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тамбов
2
Ротор
1
был в запасе
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
Тюмень
1 : 1
Ротор
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тюмень
1
Ротор
1
был в запасе
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:30
Ротор
1 : 2
Волгарь
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1
Волгарь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
08.07.2017
08 июля 2017
сб
16:00
Химки
3 : 0
Ротор
08.07.2017
08 июля 2017
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Химки
3
Ротор
0
был в запасе