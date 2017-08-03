Николас Ломбертс
№6
Защитник
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Команда
Остенде
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
20 марта 1985 (36) лет
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 21:45
Остенде
0 : 0
Марсель
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Остенде
0
Марсель
0
был в запасе
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:45
Марсель
4 : 2
Остенде
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Марсель
4
Остенде
2
был в запасе