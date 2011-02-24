Андрей Воробей
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
29 нояб. 1978 (42) года
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 21:00
Байер
2 : 0
Металлист
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 21:00
минуты: 75' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Байер
2
Металлист
0
минуты: 75' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 19:00
Металлист
0 : 4
Байер
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Металлист
0
Байер
4
был в запасе