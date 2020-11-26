Виталий Вернидуб
№15
Защитник
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Команда
Заря
Гражданство
Украина
Дата рождения
17 окт. 1987 (33) года
Рост
188
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
АЕК
0 : 3
Заря
49'
49'
49'
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АЕК
0
Заря
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
Заря
1 : 4
АЕК
66'
66'
66'
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Заря
1
АЕК
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
Заря
1 : 2
Брага
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Заря
1
Брага
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
Лестер Сити
3 : 0
Заря
77'
77'
77'
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лестер Сити
3
Заря
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур