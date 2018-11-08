Яя Туре
№42
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
13 мая 1983 (37) лет
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
Олимпиакос
5 : 1
Дюделанж
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Олимпиакос
5
Дюделанж
1
был в запасе
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
Дюделанж
0 : 2
Олимпиакос
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Дюделанж
0
Олимпиакос
2
был в запасе
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 19:55
Милан
3 : 1
Олимпиакос
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Милан
3
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур