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Баскетбол
Материалы
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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Яя Туре
№42
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
13 мая 1983 (37) лет
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2010/2011
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
23:00
Олимпиакос
5 : 1
Дюделанж
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Олимпиакос
5
Дюделанж
1
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
Дюделанж
0 : 2
Олимпиакос
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Дюделанж
0
Олимпиакос
2
был в запасе
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
19:55
Милан
3 : 1
Олимпиакос
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Милан
3
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур