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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Пепе (Кеплер Феррейра)
№33
Защитник
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Команда
Порту
Гражданство
Португалия
Дата рождения
26 февр. 1983 (38) лет
Рост
187
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
13.04.2021
13 апр. 2021
вт
22:00
Челси
-:-
Порту
13.04.2021
13 апр. 2021
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Челси
-
Порту
-
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
22:00
Порту
0 : 2
Челси
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Порту
0
Челси
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
09.03.2021
09 марта 2021
вт
23:00
Ювентус
3 : 2
Порту
09.03.2021
09 марта 2021
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Ювентус
3
Порту
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
Порту
2 : 1
Ювентус
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Порту
2
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала