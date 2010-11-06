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Олимпиада
Сергей Щеглов
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 нояб. 1976 (44) года
Рост
176
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Авангард
1 : 5
СКА-Хабаровск
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Авангард
1
СКА-Хабаровск
5
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
Авангард
1 : 2
Луч
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Авангард
1
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
Волгарь
3 : 1
Авангард
89'
89'
89'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Волгарь
3
Авангард
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
18:00
Ротор
1 : 0
Авангард
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Ротор
1
Авангард
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
17:00
Авангард
1 : 1
Мордовия
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
17:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Авангард
1
Мордовия
1
минуты: 80' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
18:00
Краснодар
0 : 0
Авангард
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 86'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Краснодар
0
Авангард
0
минуты: 1' - 86' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
Авангард
0 : 1
Урал
59'
59'
59'
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Авангард
0
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
Авангард
2 : 1
Иртыш
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Авангард
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
18:00
Волга
3 : 0
Авангард
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Волга
3
Авангард
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:30
Авангард
0 : 1
Химки
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Авангард
0
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:30
Авангард
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Авангард
1
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 21 тур
09.07.2010
09 июля 2010
пт
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Авангард
73'
73'
73'
09.07.2010
09 июля 2010
пт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
СКА-Хабаровск
2
Авангард
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
06.07.2010
06 июля 2010
вт
11:00
Луч
4 : 3
Авангард
06.07.2010
06 июля 2010
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Луч
4
Авангард
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
15.06.2010
15 июня 2010
вт
17:30
Авангард
1 : 0
Волгарь
15.06.2010
15 июня 2010
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Авангард
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
12.06.2010
12 июня 2010
сб
17:30
Авангард
1 : 3
Ротор
12.06.2010
12 июня 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 64'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Авангард
1
Ротор
3
минуты: 1' - 64' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
04.06.2010
04 июня 2010
пт
17:00
Мордовия
0 : 1
Авангард
04.06.2010
04 июня 2010
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Мордовия
0
Авангард
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
21.05.2010
21 мая 2010
пт
17:30
Авангард
1 : 2
Краснодар
21.05.2010
21 мая 2010
пт
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Авангард
1
Краснодар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
10.05.2010
10 мая 2010
пн
17:30
Динамо
1 : 0
Авангард
10.05.2010
10 мая 2010
пн
17:30
минуты: 83' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Динамо
1
Авангард
0
минуты: 83' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
16:00
Урал
0 : 0
Авангард
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
16:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Урал
0
Авангард
0
минуты: 84' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
07.04.2010
07 апр. 2010
ср
17:30
Авангард
1 : 0
Волга
07.04.2010
07 апр. 2010
ср
17:30
минуты: 83' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Авангард
1
Волга
0
минуты: 83' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
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