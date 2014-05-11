Оскар Устари
№32
Вратарь
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
3 июля 1986 (34) года
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Сандерленд
1 : 3
Суонси
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Сандерленд
1
Суонси
3
был в запасе
07.05.2014 07 мая 2014 ср 21:45
Сандерленд
2 : 0
Вест Бромвич
07.05.2014 07 мая 2014 ср 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Сандерленд
2
Вест Бромвич
0
был в запасе
03.05.2014 03 мая 2014 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Сандерленд
03.05.2014 03 мая 2014 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Манчестер Юнайтед
0
Сандерленд
1
был в запасе
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 14:00
Сандерленд
4 : 0
Кардифф
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 14:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Сандерленд
4
Кардифф
0
был в запасе
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 19:30
Челси
1 : 2
Сандерленд
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Челси
1
Сандерленд
2
был в запасе
16.04.2014 16 апр. 2014 ср 21:45
Манчестер Сити
2 : 2
Сандерленд
16.04.2014 16 апр. 2014 ср 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Манчестер Сити
2
Сандерленд
2
был в запасе
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 17:07
Сандерленд
0 : 1
Эвертон
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 17:07
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Сандерленд
0
Эвертон
1
был в запасе
07.04.2014 07 апр. 2014 пн 22:00
Тоттенхэм
5 : 1
Сандерленд
07.04.2014 07 апр. 2014 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Тоттенхэм
5
Сандерленд
1
был в запасе
31.03.2014 31 марта 2014 пн 22:00
Сандерленд
1 : 2
Вест Хэм
31.03.2014 31 марта 2014 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Сандерленд
1
Вест Хэм
2
был в запасе
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:59
Ливерпуль
2 : 1
Сандерленд
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Ливерпуль
2
Сандерленд
1
был в запасе
22.03.2014 22 марта 2014 сб 18:00
Норвич Сити
2 : 0
Сандерленд
22.03.2014 22 марта 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Норвич Сити
2
Сандерленд
0
был в запасе
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
Сандерленд
0 : 0
Кристал Пэлас
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Сандерленд
0
Кристал Пэлас
0
был в запасе
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 18:00
Арсенал
4 : 1
Сандерленд
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Арсенал
4
Сандерленд
1
был в запасе
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 18:00
Сандерленд
0 : 2
Халл Сити
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Сандерленд
0
Халл Сити
2
был в запасе
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 15:45
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Сандерленд
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Сандерленд
3
был в запасе
29.01.2014 29 янв. 2014 ср 22:45
Сандерленд
1 : 0
Сток Сити
29.01.2014 29 янв. 2014 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Сандерленд
1
Сток Сити
0
был в запасе