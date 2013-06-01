Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Германия
Норвегия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ката Диас
№6
Защитник
Подписаться
Команда
Фуэнлабрада
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
13 июля 1979 (41) год
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
01.06.2013
01 июня 2013
сб
22:00
Сарагоса
1 : 3
Атлетико
01.06.2013
01 июня 2013
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Сарагоса
1
Атлетико
3
был в запасе
04.05.2013
04 мая 2013
сб
22:59
Депортиво
0 : 0
Атлетико
04.05.2013
04 мая 2013
сб
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
0
Атлетико
0
был в запасе
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
21:00
Атлетико
1 : 2
Реал
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
1
Реал
2
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
22:00
Севилья
0 : 1
Атлетико
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
0
Атлетико
1
был в запасе
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
20:00
Хетафе
0 : 0
Атлетико
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
0
Атлетико
0
был в запасе
31.03.2013
31 марта 2013
вс
22:00
Атлетико
1 : 1
Валенсия
31.03.2013
31 марта 2013
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
1
Валенсия
1
был в запасе
17.03.2013
17 марта 2013
вс
21:00
Осасуна
0 : 2
Атлетико
17.03.2013
17 марта 2013
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Осасуна
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
10.03.2013
10 марта 2013
вс
22:59
Атлетико
0 : 1
Реал Сосьедад
10.03.2013
10 марта 2013
вс
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
03.03.2013
03 марта 2013
вс
21:00
Малага
0 : 0
Атлетико
03.03.2013
03 марта 2013
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Малага
0
Атлетико
0
был в запасе
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
21:00
Атлетико
1 : 0
Эспаньол
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
1
Эспаньол
0
был в запасе
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
21:00
Вальядолид
0 : 3
Атлетико
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
0
Атлетико
3
был в запасе
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
22:59
Райо Вальекано
2 : 1
Атлетико
74'
74'
74'
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
2
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
22:59
Атлетико
1 : 0
Бетис
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
1
Бетис
0
был в запасе
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
21:00
Атлетико
2 : 0
Леванте
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
2
Леванте
0
был в запасе
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
21:00
Атлетико
2 : 0
Сарагоса
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
2
Сарагоса
0
был в запасе
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
22:59
Мальорка
1 : 1
Атлетико
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
-:-
Атлетико
1 : 0
Сельта
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
1
Сельта
0
был в запасе
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
21:00
Атлетико
6 : 0
Депортиво
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
6
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
-:-
Реал
2 : 0
Атлетико
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
-:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Реал
2
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
21:00
Атлетико
4 : 0
Севилья
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетико
4
Севилья
0
был в запасе
Показать все игры