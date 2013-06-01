Ката Диас
№6
Защитник
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Команда
Фуэнлабрада
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
13 июля 1979 (41) год
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
Сарагоса
1 : 3
Атлетико
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Сарагоса
1
Атлетико
3
был в запасе
04.05.2013 04 мая 2013 сб 22:59
Депортиво
0 : 0
Атлетико
04.05.2013 04 мая 2013 сб 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
0
Атлетико
0
был в запасе
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 21:00
Атлетико
1 : 2
Реал
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
1
Реал
2
был в запасе
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 22:00
Севилья
0 : 1
Атлетико
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
0
Атлетико
1
был в запасе
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 20:00
Хетафе
0 : 0
Атлетико
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
0
Атлетико
0
был в запасе
31.03.2013 31 марта 2013 вс 22:00
Атлетико
1 : 1
Валенсия
31.03.2013 31 марта 2013 вс 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
1
Валенсия
1
был в запасе
17.03.2013 17 марта 2013 вс 21:00
Осасуна
0 : 2
Атлетико
17.03.2013 17 марта 2013 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Осасуна
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
10.03.2013 10 марта 2013 вс 22:59
Атлетико
0 : 1
Реал Сосьедад
10.03.2013 10 марта 2013 вс 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
03.03.2013 03 марта 2013 вс 21:00
Малага
0 : 0
Атлетико
03.03.2013 03 марта 2013 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Малага
0
Атлетико
0
был в запасе
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 21:00
Атлетико
1 : 0
Эспаньол
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
1
Эспаньол
0
был в запасе
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 21:00
Вальядолид
0 : 3
Атлетико
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
0
Атлетико
3
был в запасе
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 22:59
Райо Вальекано
2 : 1
Атлетико
74'
74'
74'
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
2
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 22:59
Атлетико
1 : 0
Бетис
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
1
Бетис
0
был в запасе
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 21:00
Атлетико
2 : 0
Леванте
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
2
Леванте
0
был в запасе
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 21:00
Атлетико
2 : 0
Сарагоса
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
2
Сарагоса
0
был в запасе
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 22:59
Мальорка
1 : 1
Атлетико
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
22.12.2012 22 дек. 2012 сб -:-
Атлетико
1 : 0
Сельта
22.12.2012 22 дек. 2012 сб -:-
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
1
Сельта
0
был в запасе
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 21:00
Атлетико
6 : 0
Депортиво
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
6
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
02.12.2012 02 дек. 2012 вс -:-
Реал
2 : 0
Атлетико
02.12.2012 02 дек. 2012 вс -:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Реал
2
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 21:00
Атлетико
4 : 0
Севилья
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетико
4
Севилья
0
был в запасе