Максим Тищенко
№0
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 авг. 1986 (34) года
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.07.2009 15 июля 2009 ср 17:30
Авангард
1 : 2
Амкар
15.07.2009 15 июля 2009 ср 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Авангард
1
Амкар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала