Иван Подоляк
№20
Нападающий
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Команда
Авангард
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 окт. 1990 (30) лет
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 14:00
Авангард
0 : 0
Химки
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Авангард
0
Химки
0
был в запасе
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 13:00
Сибирь
0 : 2
Авангард
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 13:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сибирь
0
Авангард
2
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 17:00
Авангард
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Авангард
0
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 15:00
Тюмень
4 : 0
Авангард
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 15:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тюмень
4
Авангард
0
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 19:00
Сочи
1 : 2
Авангард
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 19:00
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сочи
1
Авангард
2
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 13 тур
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 17:00
Авангард
1 : 1
Зенит-2
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 17:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Авангард
1
Зенит-2
1
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур