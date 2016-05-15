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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Икечукву Уче
№14
Нападающий
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Команда
Химнастик
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
5 янв. 1984 (37) лет
Рост
172
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
15.05.2016
15 мая 2016
вс
13:00
Малага
4 : 1
Лас-Пальмас
15.05.2016
15 мая 2016
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Малага
4
Лас-Пальмас
1
был в запасе
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
Сельта
1 : 0
Малага
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Сельта
1
Малага
0
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
02.05.2016
02 мая 2016
пн
21:30
Малага
3 : 1
Леванте
02.05.2016
02 мая 2016
пн
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Малага
3
Леванте
1
был в запасе
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
17:00
Малага
1 : 1
Эспаньол
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Малага
1
Эспаньол
1
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
0:05
Бетис
0 : 1
Малага
20.03.2016
20 марта 2016
вс
0:05
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
0
Малага
1
был в запасе
11.03.2016
11 марта 2016
пт
22:30
Малага
1 : 0
Спортинг
11.03.2016
11 марта 2016
пт
22:30
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 29 тур
Малага
1
Спортинг
0
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 29 тур
06.03.2016
06 марта 2016
вс
0:05
Депортиво
3 : 3
Малага
06.03.2016
06 марта 2016
вс
0:05
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
3
Малага
3
был в запасе
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
0:05
Реал Сосьедад
1 : 1
Малага
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
0:05
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1
Малага
1
был в запасе
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
18:00
Малага
1 : 1
Реал
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Малага
1
Реал
1
был в запасе
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
20:15
Вильярреал
1 : 0
Малага
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
20:15
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
1
Малага
0
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 24 тур