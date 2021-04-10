Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Мальта
Германия
Норвегия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Пабло Эрнандес
№19
Полузащитник
Подписаться
Команда
Лидс
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 апр. 1985 (35) лет
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2013/2014
2012/2013
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:30
Манчестер Сити
-:-
Лидс
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Сити
-
Лидс
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:00
Лидс
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лидс
2
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
Лидс
0 : 1
Астон Вилла
84'
84'
84'
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лидс
0
Астон Вилла
1
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
23.02.2021
23 февр. 2021
вт
21:00
Лидс
3 : 0
Саутгемптон
23.02.2021
23 февр. 2021
вт
21:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лидс
3
Саутгемптон
0
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Лидс
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вулверхэмптон
1
Лидс
0
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:30
Арсенал
4 : 2
Лидс
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
4
Лидс
2
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
22:30
Лидс
1 : 2
Эвертон
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
22:30
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лидс
1
Эвертон
2
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Лестер Сити
1 : 3
Лидс
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Лестер Сити
1
Лидс
3
был в запасе
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Лидс
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Лидс
2
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
Лидс
0 : 1
Брайтон & Хов
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лидс
0
Брайтон & Хов
1
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
15:30
Тоттенхэм
3 : 0
Лидс
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
15:30
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Тоттенхэм
3
Лидс
0
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Вест Бромвич
0 : 5
Лидс
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Бромвич
0
Лидс
5
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
15:00
Лидс
1 : 0
Бернли
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
15:00
минуты: 59' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Лидс
1
Бернли
0
минуты: 59' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
19:30
Манчестер Юнайтед
6 : 2
Лидс
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
6
Лидс
2
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Лидс
5 : 2
Ньюкасл Юнайтед
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Лидс
5
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
23:00
Лидс
1 : 2
Вест Хэм
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
1
Вест Хэм
2
был в запасе
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
23:00
Лидс
1 : 4
Лестер Сити
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
23:00
минуты: 1' - 67'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1
Лестер Сити
4
минуты: 1' - 67' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
22:00
Лидс
0 : 1
Вулверхэмптон
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
22:00
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Лидс
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
17:00
Лидс
4 : 3
Фулхэм
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Лидс
4
Фулхэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
19:30
Ливерпуль
4 : 3
Лидс
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ливерпуль
4
Лидс
3
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 1 тур