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Олимпиада
Денис Дедечко
№69
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
2 июля 1987 (33) года
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2016/2017
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
9:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Тюмень
90'
70'
90'
70'
90'
70'
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
9:00
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
СКА-Хабаровск
2
Тюмень
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
08.09.2018
08 сент. 2018
сб
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Сочи
21'
77'
21'
77'
21'
77'
08.09.2018
08 сент. 2018
сб
11:00
21'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
2
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Чертаново
2 : 2
СКА-Хабаровск
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Чертаново
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Тамбов
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
СКА-Хабаровск
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
17:00
Тюмень
1 : 1
СКА-Хабаровск
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тюмень
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Мордовия
90'
50'
90'
50'
90'
50'
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
11:00
90'
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
СКА-Хабаровск
2
Мордовия
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
29.07.2018
29 июля 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сибирь
29.07.2018
29 июля 2018
вс
11:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 3 тур
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 3 тур
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Армавир
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
СКА-Хабаровск
3
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур