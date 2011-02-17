Владимир Лысенко
№21
Нападающий
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Команда
Олимпик
Гражданство
Украина
Дата рождения
20 апр. 1988 (32) года
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 19:00
Металлист
0 : 4
Байер
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 19:00
минуты: 67' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Металлист
0
Байер
4
минуты: 67' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала