Космин Мариус Контра
№11
Защитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
15 дек. 1975 (45) лет
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 19:00
Малага
1 : 0
Хетафе
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Малага
1
Хетафе
0
был в запасе
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 22:00
Севилья
1 : 2
Хетафе
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1
Хетафе
2
был в запасе
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 19:00
Хетафе
2 : 1
Тенерифе
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 19:00
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
2
Тенерифе
1
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 18:00
Мальорка
3 : 1
Хетафе
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
3
Хетафе
1
был в запасе
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 18:00
Хетафе
2 : 1
Осасуна
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 18:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
2
Осасуна
1
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 20:00
Сарагоса
3 : 0
Хетафе
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Сарагоса
3
Хетафе
0
был в запасе
23.09.2009 23 сент. 2009 ср 22:55
Хетафе
3 : 1
Валенсия
86'
86'
86'
23.09.2009 23 сент. 2009 ср 22:55
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
3
Валенсия
1
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 18:00
Альмерия
1 : 0
Хетафе
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Альмерия
1
Хетафе
0
был в запасе