Давид Беленгуэр
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
17 дек. 1972 (48) лет
Рост
180
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2010 15 мая 2010 сб 21:00
Атлетико
0 : 3
Хетафе
15.05.2010 15 мая 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Атлетико
0
Хетафе
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
Хетафе
2 : 1
Малага
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
2
Малага
1
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 18:00
Тенерифе
3 : 2
Хетафе
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 55'
Испания. Примера, 33 тур
Тенерифе
3
Хетафе
2
минуты: 1' - 55' / Испания. Примера, 33 тур
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 21:00
Херес
0 : 1
Хетафе
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 75'
Испания. Примера, 31 тур
Херес
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 75' / Испания. Примера, 31 тур
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
Хетафе
1 : 1
Эспаньол
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
28.03.2010 28 марта 2010 вс 18:00
Депортиво
1 : 3
Хетафе
61'
61'
61'
28.03.2010 28 марта 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Депортиво
1
Хетафе
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
25.03.2010 25 марта 2010 чт 22:00
Хетафе
2 : 4
Реал
25.03.2010 25 марта 2010 чт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
2
Реал
4
был в запасе
13.03.2010 13 марта 2010 сб 20:00
Хетафе
3 : 0
Мальорка
62'
62'
62'
13.03.2010 13 марта 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
3
Мальорка
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
Осасуна
0 : 0
Хетафе
10'
10'
10'
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 20:00
Хетафе
0 : 2
Сарагоса
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
0
Сарагоса
2
был в запасе
22.02.2010 22 февр. 2010 пн 23:00
Валенсия
2 : 1
Хетафе
22.02.2010 22 февр. 2010 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
2
Хетафе
1
был в запасе
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 19:00
Хетафе
2 : 2
Альмерия
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 19:00
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
2
Альмерия
2
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 19:00
Хетафе
0 : 0
Расинг
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
0
Расинг
0
был в запасе
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 19:00
Спортинг
1 : 0
Хетафе
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Спортинг
1
Хетафе
0
был в запасе
03.01.2010 03 янв. 2010 вс 19:00
Хетафе
1 : 0
Вальядолид
03.01.2010 03 янв. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
1
Вальядолид
0
был в запасе
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 22:00
Севилья
1 : 2
Хетафе
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 22:00
минуты: 58' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1
Хетафе
2
минуты: 58' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 19:00
Хетафе
2 : 1
Тенерифе
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 19:00
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
2
Тенерифе
1
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
Хетафе
5 : 1
Херес
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
5
Херес
1
был в запасе
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 19:00
Эспаньол
0 : 2
Хетафе
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 19:00
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
0
Хетафе
2
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 20:00
Хетафе
0 : 2
Депортиво
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
0
Депортиво
2
был в запасе