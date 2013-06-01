Хавьер Камуньяс
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
17 июля 1980 (40) лет
Рост
173
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
Депортиво
0 : 1
Реал Сосьедад
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Депортиво
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
Депортиво
2 : 0
Эспаньол
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
2
Эспаньол
0
был в запасе
11.05.2013 11 мая 2013 сб 19:00
Вальядолид
1 : 0
Депортиво
11.05.2013 11 мая 2013 сб 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
1
Депортиво
0
был в запасе
04.05.2013 04 мая 2013 сб 22:59
Депортиво
0 : 0
Атлетико
04.05.2013 04 мая 2013 сб 22:59
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 34 тур
29.04.2013 29 апр. 2013 пн 22:59
Бетис
1 : 1
Депортиво
29.04.2013 29 апр. 2013 пн 22:59
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1
Депортиво
1
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
31.03.2013 31 марта 2013 вс 18:00
Мальорка
2 : 3
Депортиво
31.03.2013 31 марта 2013 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Мальорка
2
Депортиво
3
был в запасе
15.03.2013 15 марта 2013 пт 23:45
Депортиво
3 : 1
Сельта
15.03.2013 15 марта 2013 пт 23:45
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
3
Сельта
1
был в запасе
02.03.2013 02 марта 2013 сб 20:00
Депортиво
0 : 0
Райо Вальекано
02.03.2013 02 марта 2013 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Депортиво
0
Райо Вальекано
0
был в запасе
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 22:00
Депортиво
1 : 2
Реал
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
1
Реал
2
был в запасе
15.02.2013 15 февр. 2013 пт 23:30
Севилья
3 : 1
Депортиво
15.02.2013 15 февр. 2013 пт 23:30
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
3
Депортиво
1
был в запасе
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 20:00
Хетафе
3 : 1
Депортиво
56'
56'
56'
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 20:00
минуты: 46' - 73'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
3
Депортиво
1
минуты: 46' - 73' / Испания. Примера, 22 тур
27.01.2013 27 янв. 2013 вс -:-
Депортиво
2 : 3
Валенсия
27.01.2013 27 янв. 2013 вс -:-
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
2
Валенсия
3
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 14:00
Осасуна
2 : 1
Депортиво
90'
90'
90'
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 14:00
90'
минуты: 69' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
2
Депортиво
1
минуты: 69' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 19:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Депортиво
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
1
Депортиво
1
был в запасе
05.01.2013 05 янв. 2013 сб 22:00
Депортиво
1 : 0
Малага
88'
88'
88'
05.01.2013 05 янв. 2013 сб 22:00
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Депортиво
1
Малага
0
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
21.12.2012 21 дек. 2012 пт -:-
Эспаньол
2 : 0
Депортиво
21.12.2012 21 дек. 2012 пт -:-
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
2
Депортиво
0
был в запасе
17.12.2012 17 дек. 2012 пн 22:00
Депортиво
0 : 0
Вальядолид
17.12.2012 17 дек. 2012 пн 22:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Депортиво
0
Вальядолид
0
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 21:00
Атлетико
6 : 0
Депортиво
18'
18'
18'
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 21:00
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
6
Депортиво
0
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 15 тур
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 19:00
Депортиво
2 : 3
Бетис
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 19:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
2
Бетис
3
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 14:00
Депортиво
0 : 2
Леванте
52'
52'
52'
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
0
Леванте
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур