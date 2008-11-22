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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Бету (Роберту Луис Гаспар де Северу)
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
3 мая 1976 (44) года
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
22:00
Реал
1 : 0
Рекреативо
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Реал
1
Рекреативо
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур