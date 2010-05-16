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Олимпиада
Чема (Чема Хименес)
№1
Вратарь
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Команда
Эркулес
Гражданство
Испания
Дата рождения
25 апр. 1980 (40) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2009/2010
16.05.2010
16 мая 2010
вс
20:00
Осасуна
1 : 1
Херес
16.05.2010
16 мая 2010
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
1
Херес
1
был в запасе
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Херес
3 : 2
Сарагоса
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Херес
3
Сарагоса
2
был в запасе
04.05.2010
04 мая 2010
вт
22:55
Валенсия
3 : 1
Херес
04.05.2010
04 мая 2010
вт
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Валенсия
3
Херес
1
был в запасе
01.05.2010
01 мая 2010
сб
19:00
Херес
2 : 1
Альмерия
01.05.2010
01 мая 2010
сб
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Херес
2
Альмерия
1
был в запасе
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
18:00
Херес
2 : 2
Расинг
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Херес
2
Расинг
2
был в запасе
23.03.2010
23 марта 2010
вт
23:55
Севилья
1 : 1
Херес
23.03.2010
23 марта 2010
вт
23:55
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
1
Херес
1
был в запасе
20.03.2010
20 марта 2010
сб
20:00
Херес
2 : 1
Тенерифе
20.03.2010
20 марта 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Херес
2
Тенерифе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
14.03.2010
14 марта 2010
вс
19:00
Вильярреал
2 : 0
Херес
14.03.2010
14 марта 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
2
Херес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
07.03.2010
07 марта 2010
вс
19:00
Малага
2 : 4
Херес
33'
33'
33'
07.03.2010
07 марта 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Малага
2
Херес
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
19:00
Херес
1 : 1
Эспаньол
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Херес
1
Эспаньол
1
был в запасе
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
20:00
Депортиво
2 : 1
Херес
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
2
Херес
1
был в запасе
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
22:00
Херес
0 : 3
Реал
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Херес
0
Реал
3
был в запасе
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
Херес
2 : 1
Мальорка
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Херес
2
Мальорка
1
был в запасе
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
19:00
Херес
1 : 2
Осасуна
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Херес
1
Осасуна
2
был в запасе
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:00
Сарагоса
0 : 0
Херес
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Сарагоса
0
Херес
0
был в запасе
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
19:00
Херес
1 : 3
Валенсия
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Херес
1
Валенсия
3
был в запасе
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
19:00
Альмерия
1 : 0
Херес
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Альмерия
1
Херес
0
был в запасе
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
Расинг
3 : 2
Херес
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Расинг
3
Херес
2
был в запасе
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
20:00
Херес
0 : 2
Атлетико
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Херес
0
Атлетико
2
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
Хетафе
5 : 1
Херес
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
5
Херес
1
был в запасе
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