Чема (Чема Хименес)
№1
Вратарь
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Команда
Эркулес
Гражданство
Испания
Дата рождения
25 апр. 1980 (40) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2010 16 мая 2010 вс 20:00
Осасуна
1 : 1
Херес
16.05.2010 16 мая 2010 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
1
Херес
1
был в запасе
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
Херес
3 : 2
Сарагоса
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Херес
3
Сарагоса
2
был в запасе
04.05.2010 04 мая 2010 вт 22:55
Валенсия
3 : 1
Херес
04.05.2010 04 мая 2010 вт 22:55
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Валенсия
3
Херес
1
был в запасе
01.05.2010 01 мая 2010 сб 19:00
Херес
2 : 1
Альмерия
01.05.2010 01 мая 2010 сб 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Херес
2
Альмерия
1
был в запасе
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 18:00
Херес
2 : 2
Расинг
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Херес
2
Расинг
2
был в запасе
23.03.2010 23 марта 2010 вт 23:55
Севилья
1 : 1
Херес
23.03.2010 23 марта 2010 вт 23:55
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
1
Херес
1
был в запасе
20.03.2010 20 марта 2010 сб 20:00
Херес
2 : 1
Тенерифе
20.03.2010 20 марта 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Херес
2
Тенерифе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
14.03.2010 14 марта 2010 вс 19:00
Вильярреал
2 : 0
Херес
14.03.2010 14 марта 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
2
Херес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
Малага
2 : 4
Херес
33'
33'
33'
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Малага
2
Херес
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 19:00
Херес
1 : 1
Эспаньол
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Херес
1
Эспаньол
1
был в запасе
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 20:00
Депортиво
2 : 1
Херес
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
2
Херес
1
был в запасе
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 22:00
Херес
0 : 3
Реал
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Херес
0
Реал
3
был в запасе
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 19:00
Херес
2 : 1
Мальорка
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Херес
2
Мальорка
1
был в запасе
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 19:00
Херес
1 : 2
Осасуна
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Херес
1
Осасуна
2
был в запасе
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 19:00
Сарагоса
0 : 0
Херес
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Сарагоса
0
Херес
0
был в запасе
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 19:00
Херес
1 : 3
Валенсия
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Херес
1
Валенсия
3
был в запасе
03.01.2010 03 янв. 2010 вс 19:00
Альмерия
1 : 0
Херес
03.01.2010 03 янв. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Альмерия
1
Херес
0
был в запасе
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 19:00
Расинг
3 : 2
Херес
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Расинг
3
Херес
2
был в запасе
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 20:00
Херес
0 : 2
Атлетико
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Херес
0
Атлетико
2
был в запасе
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
Хетафе
5 : 1
Херес
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
5
Херес
1
был в запасе