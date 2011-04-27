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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Габриэль Милито
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
7 сент. 1980 (40) лет
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
27.04.2011
27 апр. 2011
ср
21:45
Реал
0 : 2
Барселона
27.04.2011
27 апр. 2011
ср
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Реал
0
Барселона
2
был в запасе
12.04.2011
12 апр. 2011
вт
21:45
Шахтер
0 : 1
Барселона
70'
70'
70'
12.04.2011
12 апр. 2011
вт
21:45
минуты: 68' - 90'
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Шахтер
0
Барселона
1
минуты: 68' - 90' / Лига Чемпионов, 1/4 финала
06.04.2011
06 апр. 2011
ср
21:45
Барселона
5 : 1
Шахтер
06.04.2011
06 апр. 2011
ср
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Барселона
5
Шахтер
1
был в запасе
08.03.2011
08 марта 2011
вт
22:45
Барселона
3 : 1
Арсенал
08.03.2011
08 марта 2011
вт
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Барселона
3
Арсенал
1
был в запасе
16.02.2011
16 февр. 2011
ср
22:45
Арсенал
2 : 1
Барселона
16.02.2011
16 февр. 2011
ср
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Арсенал
2
Барселона
1
был в запасе