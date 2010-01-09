Клебер Сантана
№23
Полузащитник
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Команда
Фламенго
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
27 июня 1981 (39) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.01.2010 09 янв. 2010 сб 20:00
Вальядолид
0 : 4
Атлетико
09.01.2010 09 янв. 2010 сб 20:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
0
Атлетико
4
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
02.01.2010 02 янв. 2010 сб 23:55
Атлетико
2 : 1
Севилья
02.01.2010 02 янв. 2010 сб 23:55
минуты: 0' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
2
Севилья
1
минуты: 0' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 21:00
Тенерифе
1 : 1
Атлетико
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Тенерифе
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 20:00
Херес
0 : 2
Атлетико
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 20:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Херес
0
Атлетико
2
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 20:00
Депортиво
2 : 1
Атлетико
90'
90'
90'
90'
90'
90'
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 20:00
минуты: 37' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2
Атлетико
1
минуты: 37' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 23:55
Атлетико
2 : 3
Реал
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 23:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
2
Реал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 19:00
Атлетико
1 : 1
Мальорка
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 19:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
1
Мальорка
1
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 22:00
Осасуна
3 : 0
Атлетико
26'
26'
26'
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
3
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 22:55
Атлетико
2 : 1
Сарагоса
24'
24'
24'
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 22:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
2
Сарагоса
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 22:55
Валенсия
2 : 2
Атлетико
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 22:55
минуты: 1' - 75'
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
2
Атлетико
2
минуты: 1' - 75' / Испания. Примера, 5 тур
23.09.2009 23 сент. 2009 ср 21:00
Атлетико
2 : 2
Альмерия
28'
84'
28'
84'
28'
84'
23.09.2009 23 сент. 2009 ср 21:00
28'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
2
Альмерия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 19:00
Атлетико
1 : 1
Расинг
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
1
Расинг
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 18:00
Малага
3 : 0
Атлетико
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Малага
3
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур