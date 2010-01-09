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Олимпиада
Клебер Сантана
№23
Полузащитник
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Команда
Фламенго
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
27 июня 1981 (39) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
2008/2009
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
20:00
Вальядолид
0 : 4
Атлетико
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
20:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
0
Атлетико
4
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
02.01.2010
02 янв. 2010
сб
23:55
Атлетико
2 : 1
Севилья
02.01.2010
02 янв. 2010
сб
23:55
минуты: 0' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
2
Севилья
1
минуты: 0' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
21:00
Тенерифе
1 : 1
Атлетико
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Тенерифе
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
20:00
Херес
0 : 2
Атлетико
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
20:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Херес
0
Атлетико
2
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
20:00
Депортиво
2 : 1
Атлетико
90'
90'
90'
90'
90'
90'
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
20:00
минуты: 37' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2
Атлетико
1
минуты: 37' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
23:55
Атлетико
2 : 3
Реал
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
23:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
2
Реал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
19:00
Атлетико
1 : 1
Мальорка
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
19:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
1
Мальорка
1
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
22:00
Осасуна
3 : 0
Атлетико
26'
26'
26'
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
3
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
22:55
Атлетико
2 : 1
Сарагоса
24'
24'
24'
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
22:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
2
Сарагоса
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
22:55
Валенсия
2 : 2
Атлетико
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
22:55
минуты: 1' - 75'
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
2
Атлетико
2
минуты: 1' - 75' / Испания. Примера, 5 тур
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:00
Атлетико
2 : 2
Альмерия
28'
84'
28'
84'
28'
84'
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:00
28'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
2
Альмерия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
19:00
Атлетико
1 : 1
Расинг
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
1
Расинг
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
18:00
Малага
3 : 0
Атлетико
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Малага
3
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур