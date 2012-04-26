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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Волейбол
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Олимпиада
Луис Переа
№21
Защитник
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Команда
Крус Асуль
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
30 янв. 1979 (42) года
Рост
181
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
испания. примера
лига европы групповой этап
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2011/2012
2009/2010
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
22:05
Валенсия
0 : 1
Атлетико
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Валенсия
0
Атлетико
1
был в запасе
19.04.2012
19 апр. 2012
чт
22:05
Атлетико
4 : 2
Валенсия
19.04.2012
19 апр. 2012
чт
22:05
минуты: 88' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Атлетико
4
Валенсия
2
минуты: 88' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
05.04.2012
05 апр. 2012
чт
22:05
Ганновер-96
1 : 2
Атлетико
05.04.2012
05 апр. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Ганновер-96
1
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
29.03.2012
29 марта 2012
чт
22:05
Атлетико
2 : 1
Ганновер-96
29.03.2012
29 марта 2012
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Атлетико
2
Ганновер-96
1
был в запасе
15.03.2012
15 марта 2012
чт
23:05
Бешикташ
0 : 3
Атлетико
15.03.2012
15 марта 2012
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Бешикташ
0
Атлетико
3
был в запасе
08.03.2012
08 марта 2012
чт
21:00
Атлетико
3 : 1
Бешикташ
08.03.2012
08 марта 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Атлетико
3
Бешикташ
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
23:05
Атлетико
1 : 0
Лацио
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Атлетико
1
Лацио
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
21:00
Лацио
1 : 3
Атлетико
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
21:00
минуты: 65' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лацио
1
Атлетико
3
минуты: 65' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала