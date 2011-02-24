Манише (Нуну Рикарду де Оливейра)
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
11 нояб. 1977 (43) года
Рост
173
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 21:00
Спортинг
2 : 2
Рейнджерс
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Спортинг
2
Рейнджерс
2
был в запасе
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 23:05
Рейнджерс
1 : 1
Спортинг
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 77'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рейнджерс
1
Спортинг
1
минуты: 1' - 77' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала