Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Мальта
Германия
Норвегия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Хуан Валера
№20
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 дек. 1984 (36) лет
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
09.03.2015
09 марта 2015
пн
22:45
Кордоба
1 : 2
Хетафе
09.03.2015
09 марта 2015
пн
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Кордоба
1
Хетафе
2
был в запасе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
23:59
Малага
3 : 2
Хетафе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
23:59
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Малага
3
Хетафе
2
был в запасе
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
14:00
Хетафе
0 : 3
Реал
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0
Реал
3
был в запасе
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
23:59
Эйбар
2 : 1
Хетафе
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
23:59
минуты: 1' - 58'
Испания. Примера, 18 тур
Эйбар
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 58' / Испания. Примера, 18 тур
04.01.2015
04 янв. 2015
вс
14:00
Хетафе
1 : 2
Райо Вальекано
27'
27'
27'
04.01.2015
04 янв. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
1
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
21:00
Леванте
1 : 1
Хетафе
74'
74'
74'
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
23:00
Хетафе
0 : 1
Атлетико
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
23:00
минуты: 1' - 43'
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 43' / Испания. Примера, 9 тур
20.10.2014
20 окт. 2014
пн
21:45
Реал Сосьедад
1 : 2
Хетафе
78'
78'
78'
20.10.2014
20 окт. 2014
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
03.10.2014
03 окт. 2014
пт
22:00
Хетафе
1 : 1
Кордоба
03.10.2014
03 окт. 2014
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1
Кордоба
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
13:00
Хетафе
1 : 0
Малага
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
1
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
22.09.2014
22 сент. 2014
пн
21:45
Хетафе
0 : 3
Валенсия
58'
58'
58'
22.09.2014
22 сент. 2014
пн
21:45
минуты: 1' - 77'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0
Валенсия
3
минуты: 1' - 77' / Испания. Примера, 4 тур
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
20:00
Севилья
2 : 0
Хетафе
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
2
Хетафе
0
был в запасе
29.08.2014
29 авг. 2014
пт
21:00
Хетафе
1 : 0
Альмерия
29.08.2014
29 авг. 2014
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1
Альмерия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
22:00
Сельта
3 : 1
Хетафе
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
3
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур