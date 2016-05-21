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Олимпиада
Кристиан Аббьяти
№32
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 июля 1977 (43) года
Рост
191
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
21.05.2016
21 мая 2016
сб
21:45
Ювентус
1 : 0
Милан
21.05.2016
21 мая 2016
сб
21:45
был в запасе
Италия. Кубок, Финал
Ювентус
1
Милан
0
был в запасе
01.03.2016
01 марта 2016
вт
23:00
Милан
5 : 0
Алессандрия
01.03.2016
01 марта 2016
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/2 финала
Милан
5
Алессандрия
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/2 финала
26.01.2016
26 янв. 2016
вт
23:00
Алессандрия
0 : 1
Милан
26.01.2016
26 янв. 2016
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/2 финала
Алессандрия
0
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/2 финала
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
23:00
Милан
2 : 1
Карпи
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
2
Карпи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/4 финала
01.12.2015
01 дек. 2015
вт
23:00
Милан
3 : 1
Кротоне
01.12.2015
01 дек. 2015
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/16 финала
Милан
3
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/16 финала