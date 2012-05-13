Макси Родригес
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
2 янв. 1981 (40) лет
Рост
174
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:00
Суонси
1 : 0
Ливерпуль
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Суонси
1
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
08.05.2012 08 мая 2012 вт 22:00
Ливерпуль
4 : 1
Челси
08.05.2012 08 мая 2012 вт 22:00
минуты: 1' - 83'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Ливерпуль
4
Челси
1
минуты: 1' - 83' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
01.05.2012 01 мая 2012 вт 21:45
Ливерпуль
0 : 1
Фулхэм
01.05.2012 01 мая 2012 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Ливерпуль
0
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 19:30
Норвич Сити
0 : 3
Ливерпуль
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Норвич Сити
0
Ливерпуль
3
был в запасе
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 18:00
Ливерпуль
0 : 1
Вест Бромвич
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 18:00
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Ливерпуль
0
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 22:00
Блэкберн
2 : 3
Ливерпуль
13', 16'
45'
13', 16'
13', 16'
45'
13', 16'
45'
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 22:00
13', 16'
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Блэкберн
2
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 17:00
Ливерпуль
1 : 1
Астон Вилла
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Ливерпуль
1
Астон Вилла
1
был в запасе
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 15:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 0
Ливерпуль
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Ливерпуль
0
был в запасе
13.03.2012 13 марта 2012 вт 22:59
Ливерпуль
3 : 0
Эвертон
13.03.2012 13 марта 2012 вт 22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Ливерпуль
3
Эвертон
0
был в запасе
10.03.2012 10 марта 2012 сб 18:00
Сандерленд
1 : 0
Ливерпуль
10.03.2012 10 марта 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Сандерленд
1
Ливерпуль
0
был в запасе
03.03.2012 03 марта 2012 сб 15:45
Ливерпуль
1 : 2
Арсенал
03.03.2012 03 марта 2012 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Ливерпуль
1
Арсенал
2
был в запасе
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 20:30
Болтон
3 : 1
Ливерпуль
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 20:30
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Болтон
3
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
03.01.2012 03 янв. 2012 вт 22:59
Манчестер Сити
3 : 0
Ливерпуль
03.01.2012 03 янв. 2012 вт 22:59
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Манчестер Сити
3
Ливерпуль
0
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
26.12.2011 26 дек. 2011 пн 18:00
Ливерпуль
1 : 1
Блэкберн
53'
53'
53'
26.12.2011 26 дек. 2011 пн 18:00
53'
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Ливерпуль
1
Блэкберн
1
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:59
Уиган Атлетик
0 : 0
Ливерпуль
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:59
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Уиган Атлетик
0
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 17:05
Астон Вилла
0 : 2
Ливерпуль
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 17:05
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Астон Вилла
0
Ливерпуль
2
был в запасе
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 18:00
Ливерпуль
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ливерпуль
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
05.12.2011 05 дек. 2011 пн 22:59
Фулхэм
1 : 0
Ливерпуль
05.12.2011 05 дек. 2011 пн 22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Фулхэм
1
Ливерпуль
0
был в запасе
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 19:00
Ливерпуль
1 : 1
Манчестер Сити
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Ливерпуль
1
Манчестер Сити
1
был в запасе
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 19:00
Челси
1 : 2
Ливерпуль
32'
32'
32'
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 19:00
32'
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Челси
1
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур