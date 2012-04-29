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Олимпиада
Диего Форлан
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
19 мая 1979 (41) год
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
Интер
2 : 1
Чезена
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
2
Чезена
1
был в запасе
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
13:30
Фиорентина
0 : 0
Интер
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
13:30
минуты: 1' - 54'
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
0
Интер
0
минуты: 1' - 54' / Италия. Серия А, 34 тур
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
Интер
2 : 1
Сиена
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2
Сиена
1
был в запасе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
Интер
5 : 4
Дженоа
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
5
Дженоа
4
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 30 тур
25.03.2012
25 марта 2012
вс
21:45
Ювентус
2 : 0
Интер
25.03.2012
25 марта 2012
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Ювентус
2
Интер
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:00
Интер
0 : 0
Аталанта
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
0
Аталанта
0
был в запасе
09.03.2012
09 марта 2012
пт
22:45
Кьево
0 : 2
Интер
09.03.2012
09 марта 2012
пт
22:45
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
0
Интер
2
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 27 тур
04.03.2012
04 марта 2012
вс
22:45
Интер
2 : 2
Катания
72'
72'
72'
04.03.2012
04 марта 2012
вс
22:45
72'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
2
Катания
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
22:45
Наполи
1 : 0
Интер
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
22:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
1
Интер
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 25 тур
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
Интер
0 : 1
Новара
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
0
Новара
1
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
22:45
Милан
0 : 1
Интер
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
22:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
0
Интер
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Интер
4 : 1
Лечче
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4
Лечче
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 1 тур
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
Чезена
0 : 1
Интер
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Чезена
0
Интер
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
13.12.2011
13 дек. 2011
вт
22:45
Дженоа
0 : 1
Интер
13.12.2011
13 дек. 2011
вт
22:45
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
0
Интер
1
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
21:45
Интер
0 : 3
Наполи
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
21:45
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
0
Наполи
3
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 6 тур
20.09.2011
20 сент. 2011
вт
21:45
Новара
3 : 1
Интер
20.09.2011
20 сент. 2011
вт
21:45
минуты: 1' - 47'
Италия. Серия А, 4 тур
Новара
3
Интер
1
минуты: 1' - 47' / Италия. Серия А, 4 тур
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
21:45
Интер
0 : 0
Рома
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
21:45
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
0
Рома
0
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 3 тур
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
21:45
Палермо
4 : 3
Интер
90'
90'
90'
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
21:45
90'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Палермо
4
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур