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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Рауль Гарсия
№22
Нападающий
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Команда
Атлетик
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 июля 1986 (34) года
Рост
184
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
суперкубок испании
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2009/2010
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:30
Атлетик
0 : 1
Реал Сосьедад
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, Финал
Атлетик
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, Финал